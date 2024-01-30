В Белом доме произошла резкая перепалка между Кирби и журналисткой Al Jazeera

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби устроил перепалку с журналистом Al Jazeera Кимберли Халкетт на брифинге по поводу действий администрации президента США Джо Байдена на Ближнем Востоке.
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