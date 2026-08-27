Прокурорское представление в споре об ошибке ГКО: дополнительное средство защиты или сбой специального механизма?

Прокуратура добилась пересчёта кадастровой стоимости здания с 23,5 до 4,7 млн рублей. Может ли прокурорское представление стать дополнительным средством защиты, если специальные процедуры ГКО не обеспечивают устранение очевидной ошибки?.
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