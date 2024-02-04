Беременную астраханку с пороком сердца отправили спецбортом в Санкт-Петербург

Астраханка обратилась за помощью из-за угрозы преждевременных родов на 33 неделе беременности. У пациентки серьезное сопутствующее заболевание: оперированный врожденный порок сердца, нарушение сердечного ритма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии