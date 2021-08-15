Российская газета

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СМИ: США приступили к эвакуации своего посольства в Кабуле

СМИ: США приступили к эвакуации своего посольства в Кабуле

На фоне молниеносного наступления талибов, которые в считанные дни оказались на подступах к Кабулу, Соединенные Штаты начали вывоз своих дипломатов и направили дополнительные войска для помощи местным силам в обеспечении безопасности аэропорта.

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