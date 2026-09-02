Массовое уничтожение пехоты на добропольском и днепропетровском направлениях показали «Работайте, братья!» (ВИДЕО)

Массовое уничтожение пехоты на добропольском и днепропетровском направлениях показали «Работайте, братья!» Дроноводы «Центра» загоняют и поражают живую силу противника, попутно продвигаясь к Доброполью и Краматорску.
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