Депутат Юров подтвердил гибель в Луганске полковника Филипоненко

Депутат Народного совета Луганской Народной Республики Юрий Юров подтвердил информацию о гибели в Луганске в результате покушения одного из создателей народного ополчения ЛНР, депутата, бывшего начальника управления Народной милиции республики Михаила Филипоненко.
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