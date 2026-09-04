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Путин обозначил цель по увеличению турпотока в России до 140 млн поездок к 2030 году

Цели национального проекта по туризму Владимир Путин сообщил на заседании Российского оргкомитета «Победа», что к 2030 году количество путешествий по России должно достигнуть 140 миллионов поездок в год.

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