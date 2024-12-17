В Курской области возбудили уголовное дело из-за ремонта Конышевского дома культуры

<p style="text-align:justify"><strong>Результаты прокурорской проверки стали основанием для возбуждения уголовного дела о служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями при ремонте Конышевского районного дома культуры.
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