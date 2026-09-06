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Газета.ру

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Сбер открыл ландшафтный парк "Тайга" в Хабаровске

Сбер открыл ландшафтный парк "Тайга" в Хабаровске

В Хабаровске прошло торжественное открытие ландшафтного парка «Тайга», сообщает пресс-служба Сбера.В церемонии открытия приняли участие президент, председатель правления Сбера Герман Греф и губернатор региона Дмитрий Демешин.

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