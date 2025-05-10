НЛО было в Сибири: ЦРУ рассекретило документы, показав гибель солдат. Но почему сейчас, через 40 с лишним лет Ольга БезродняяНедавно ЦРУ рассекретило досье об атаке НЛО на советскую воинскую часть в Сибири в 1980-х годах, но возникает вопрос, почему именно сейчас, и почему так долго скрывали.