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Источник: защитник Бекао покинул «Фенербахче» перед переходом в «Родину»

Защитник Родриго Бекао покинул «Фенербахче» и направился в Москву, чтобы пройти медобследование — оно необходимо для оформления аренды в «Родине» до конца сезона-2026/27, сообщил инсайдер Ягыз Сабунджуоглу.

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