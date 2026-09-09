The FSB distributed a video of the detention of three Russians in In Crimea, recruited through a dating site by a "lady of the heart" - an employee of the Main Intelligence Directorate of the Ministry of Defense (GUR MO) of Ukraine.
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