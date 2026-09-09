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The Eurasia Daily news agency

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Traitors detained in Crimea told what the lady from the dating site received from them

Traitors detained in Crimea told what the lady from the dating site received from them

The FSB distributed a video of the detention of three Russians in In Crimea, recruited through a dating site by a "lady of the heart" - an employee of the Main Intelligence Directorate of the Ministry of Defense (GUR MO) of Ukraine.

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