У гендиректора Корпорации развития Курской области нашли коллекцию часов

Обыски произведены в загородном доме и квартире генерального директора компании «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина сотрудниками полиции, 20 декабря сообщает ТАСС по информации правоохранительных органов.
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