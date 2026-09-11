Спектакли, мастер-классы, бал: афиша на сентябрьские выходные в Тамбове

Читайте также: Подготовку к 250-летию Тамбовского наместничества возглавил Владимир Мединский Победительница "Конфетки" на ТНТ тамбовчанка Василиса превратила личную историю в новый трек «РЭД ФЛАГ» «Атмановские кулачки-2026» отменили из-за угроз БПЛА Рабочую часть недели пережили, теперь пора задуматься о планах на выходные.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Гавриловском ра...
- Прокуратура взыск...
- В этом году тамбо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым