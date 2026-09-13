FT: Канада может присоединиться к кредиту ЕС для Украины на €90 млрд

Канада может присоединиться к кредиту ЕС для Украины на €90 млрд, идут соответствующие переговоры. Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, стороны договорятся до октябрьского саммита ЕС.
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