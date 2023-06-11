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Генерал рассказал Путину, как Россия отразила крупную украинскую атаку

Генерал рассказал Путину, как Россия отразила крупную украинскую атаку

Командующий российскими войсками на Украине проинформировал президента Владимира Путина о том, как его войска отразили крупномасштабное наступление украинских войск на юге Запорожской области, сообщил один из его подчиненных.

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