Генерал рассказал Путину, как Россия отразила крупную украинскую атаку

Командующий российскими войсками на Украине проинформировал президента Владимира Путина о том, как его войска отразили крупномасштабное наступление украинских войск на юге Запорожской области, сообщил один из его подчиненных.
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