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Спорт Уик-Энд

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«Главная проблема «Зенита» - Семак или селекция?» - Тимур Гурцкая ответил на вопрос вполне конкретно

«Главная проблема «Зенита» - Семак или селекция?» - Тимур Гурцкая ответил на вопрос вполне конкретно

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал главную проблему санкт-петербургского «Зенита». По состоянию на сегодняшний день сине-бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

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