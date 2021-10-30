Законодатель

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Скабеева резко ответила депутату Рады Гончаренко на слова о «дрожащих поджилках» России

Телеведущая и журналист Ольга Скабеева резко ответила депутату украинского парламента Алексею Гончаренко на слова о Сообщение Скабеева резко ответила депутату Рады Гончаренко на слова о «дрожащих поджилках» России появились сначала на Листай.

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