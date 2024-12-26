Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонс в своём выступлении на YouTube-канале Даниэла Дэвиса Deep Dive предположил, что в случае прекращения поставок помощи от США, Украина сможет продержаться на плаву лишь несколько дней.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии