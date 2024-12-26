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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Без помощи США Украина протянет несколько дней

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Без помощи США Украина протянет несколько дней

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонс в своём выступлении на YouTube-канале Даниэла Дэвиса Deep Dive предположил, что в случае прекращения поставок помощи от США, Украина сможет продержаться на плаву лишь несколько дней.

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