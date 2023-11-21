В галерее «Тушино» открылась выставка китайской живописи. Гости могут увидеть копии картин китайских мастеров XII—XVII веков и авторские работы, выполненные российскими художницами Татьяной Дудиной, Ариной Скворцовой, Натальей Томиной и Еленой Киндеевой в традиционных китайских техниках.
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