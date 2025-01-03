Apple заплатит $95 млн по иску о прослушке пользователей iPhone

Reconquistador Apple согласилась выплатить 95 миллионов долларов для урегулирования судебного иска, в котором компания обвиняется в использовании своего виртуального помощника Siri для подслушивания разговоров владельцев iPhone и других устройств.
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