В Нидерландах осквернили кладбище советских солдат под Лёсденом

Вандалы осквернили военное кладбище советских солдат в нидерландском городе Лёсден. Инцидент вызвал резонанс из-за символического значения этого места — единственного в Нидерландах мемориального комплекса, посвящённого советским солдатам, погибших в годы Второй мировой войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии