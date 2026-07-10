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Антифашист

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В Нидерландах осквернили кладбище советских солдат под Лёсденом

В Нидерландах осквернили кладбище советских солдат под Лёсденом

Вандалы осквернили военное кладбище советских солдат в нидерландском городе Лёсден. Инцидент вызвал резонанс из-за символического значения этого места — единственного в Нидерландах мемориального комплекса, посвящённого советским солдатам, погибших в годы Второй мировой войны.

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