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Новосибирский школьник выиграл Китайскую национальную олимпиаду по математике

Новосибирский школьник выиграл Китайскую национальную олимпиаду по математике

Школьники из России завоевали на олимпиаде три золотые и три серебряные медали.Ученик 9 класса СУНЦ НГУ Ратибор Коптилин стал обладателем золотой медали по итогам Китайской национальной олимпиады по математике.

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