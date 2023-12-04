Новосибирский школьник выиграл Китайскую национальную олимпиаду по математике

Школьники из России завоевали на олимпиаде три золотые и три серебряные медали.Ученик 9 класса СУНЦ НГУ Ратибор Коптилин стал обладателем золотой медали по итогам Китайской национальной олимпиады по математике.
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