Прогноз погоды в Башкирии на ближайшие три дня: дождь, снег и резкое похолодание

В ближайшие три дня в Башкирии ожидаются прохлада и снегопады. По данным синоптиков Башгидромета, сегодня, 28 октября, возможны дожди и мокрый снег, температура воздуха днем составит от 0 до +5 градусов по Цельсию.
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