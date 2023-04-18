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Ученые из Австралии нашли добавку, способную защитить мозг от деменции

Ученые из Австралии нашли добавку, способную защитить мозг от деменции

Употребление магния благоприятно воздействует на мозг человека и его нервную систему. К такому выводу пришли исследователи из лаборатории нейровизуализации и исследования мозга Австралийского национального университета (ANU).

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