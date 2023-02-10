Reuters: суд США отказался возобновить дело о мошенническом сговоре Boeing

Суд США отказался возобновлять дело против Boeing по просьбе родных жертв авиакатастрофы Екатерина Резанова-Яцкевич Техасский суд США вечером 9 февраля принял решение отклонить ходатайство родственников жертв авиакатастрофы двух самолетов Boeing BA.
Суд США отказался возобновлять дело против Boeing по просьбе родных жертв авиакатастрофы Екатерина Резанова-Яцкевич Техасский суд США вечером 9 февраля принял решение отклонить ходатайство родственников жертв авиакатастрофы двух самолетов Boeing BA.
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