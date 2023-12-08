Немецким бюджетом будет управлять «теневой канцлер» — Focus

Средства государственной казны из-за срыва согласования бюджета на 2024 год окажутся под управлением ведомства министра финансов Кристиана Линднера, который, тем самым, может стать «теневым канцлером» вместо Олафа Шольца, сообщает издание Focus.
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