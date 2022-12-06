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Белый дом: США не будут покупать нефть у РФ для пополнения стратегического резерва

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон не рассматривает возможность покупки российской нефти для пополнения запасов страны, сообщает РИА Новости.

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