Минувшей ночью вслед за ЧП под Брянском стало известно о подрыве диверсантами еще двух железнодорожных составов.
Ещё три поезда подорваны накануне переговоров в Стамбуле
Комментарии
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ВР
Вера Роднова
Конечно, мы уже привыкли.И на Западе это знают. Теперь Трампу в рот будем 4 года смотреть. Прыгать от радости, от его звонка.
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9 час.
ВЛАДИМИР ЯБРОВ
Ебашить надо не по детски!!!
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3 час.
Владимир Карпов
Ну а чё ? С таким руководством мы только и делаем, что бесконечно соплежуйством занимаемся, а не настоящим делом !!!
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2 час.
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