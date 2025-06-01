Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

754 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Друзина
    Разогнать всё конфессии, диаспоры, которые существуют на деньги Запада для того чтоб вредть России, пусть забирают с ...Что не так с ДУМ РФ?
  • Владимир Карпов
    А кто же вам мешал мирно жить рядом с русскими ??? Вы эгоистично радеете за право быть исключительно только украинско...«Такой мир нам не...
  • Владимир Карпов
    Ну а чё ? С таким руководством мы только и делаем, что бесконечно соплежуйством занимаемся, а не настоящим делом !!!Ещё три поезда по...

Ещё три поезда подорваны накануне переговоров в Стамбуле

Ещё три поезда подорваны накануне переговоров в Стамбуле

Минувшей ночью вслед за ЧП под Брянском стало известно о подрыве диверсантами еще двух железнодорожных составов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВР
Вера Роднова
Конечно, мы уже привыкли.И на Западе это знают. Теперь Трампу в рот будем 4 года смотреть. Прыгать от радости, от его звонка.
Ответить
9 час.
ВЛАДИМИР ЯБРОВ
Ебашить надо не по детски!!!
Ответить
3 час.
Владимир Карпов
Ну а чё ? С таким руководством мы только и делаем, что бесконечно соплежуйством занимаемся, а не настоящим делом !!!
Ответить
2 час.
наверх