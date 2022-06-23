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В федерации шахмат опровергли заявление Асаубаевой о 3 млрд тенге

Заместитель президента Казахстанской федерации шахмат Дармен Садвакасов прокомментировал высказывание казахстанской чемпионки Бибисары Асаубаевой о 3 млрд тенге.

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