Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 746 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Левенкова
    очень согласна с автором по поводу анкары,люди без совести и честиВысший дипломатич...
  • Геннадий Шалавеюс
    на 100 процентов достоин стать гражданином РОССИИ И побольше бы таких людей, которые понимают, что сейчас творят США ...Отважный шотланде...
  • Nazim Ярмагомедов
    Ваши состоятельные мужики тоже имеют жену и несколько любовниц. Нечего вам на себя брать функции парткома! Имею возмо...Держись, Владимир...

Киев начинает истерить: Русские изменили направление удара и пошли на «украинский» литий. А это триллион долларов!

Киев начинает истерить: Русские изменили направление удара и пошли на «украинский» литий. А это триллион долларов!

Сразу несколько источников пишут, что российские войска на Южно-Кураховском участке фронта (южнее Кураховского водохранилища) сменили направление главного удара и резко ударили на запад от Шахтёрского и Ясной Поляны в сторону Раздольного, от которого до знаменитого на весь мир (!) поселка Шевченко (Волновахский район) останется каких-то 14 км голой степи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НЕТУ Mailru Агента
Как только у запада пропадет денежный интерес к остатку государства 404, он брезгливо скинет его, как юзаный презик )))
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх