Киев начинает истерить: Русские изменили направление удара и пошли на «украинский» литий. А это триллион долларов!

Сразу несколько источников пишут, что российские войска на Южно-Кураховском участке фронта (южнее Кураховского водохранилища) сменили направление главного удара и резко ударили на запад от Шахтёрского и Ясной Поляны в сторону Раздольного, от которого до знаменитого на весь мир (!) поселка Шевченко (Волновахский район) останется каких-то 14 км голой степи.