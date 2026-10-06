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Минздрав РФ зарегистрировал препарат "Элефуза" для лечения рака яичников

Минздрав РФ зарегистрировал препарат "Элефуза" для лечения рака яичников

Минздрав РФ зарегистрировал препарат для лечения агрессивных форм рака молочной железы и яичников «Элефуза».

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