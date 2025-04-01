Дайджест дня: обновленный Sportage, гибридный автобус Hongqi и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Рестайлинговый кроссовер Kia Sportage был показан еще прошлой осенью, и он обрел новый дизайн передка с перекроенными фарами.
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