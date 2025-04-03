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Царьград

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Эвакуация в Гуево: русские бойцы спасли пятерых жителей Курской области

Эвакуация в Гуево: русские бойцы спасли пятерых жителей Курской области

Русские бойцы эвакуировали пятерых жителей из поселка Гуево в Курской области на фоне продолжающихся боев.

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