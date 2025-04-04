Спецпредставитель Путина обсудил с разыскиваемым МВД России сенатором США мир на Украине

Встреча состоялась по просьбе ТрампаСпецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 3 апреля встретился с сенаторами-республиканцами, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.