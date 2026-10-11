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Воронежские новости

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В Воронеже водитель и пассажирка попали в больницу после массовой аварии на улице Грамши

В Воронеже водитель и пассажирка попали в больницу после массовой аварии на улице Грамши

Согласно предварительным данным, в 17:31 автомобиль Nissan Qashqai под управлением 47-летнего мужчины двигался по улице Грамши со стороны улицы Чапаева в направлении улицы Матросова.

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