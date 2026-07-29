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МОСИНФОРМ

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Акция проекта «День без турникетов» будет посвящена интерьеру и дизайну

Акция проекта «День без турникетов» будет посвящена интерьеру и дизайну

С 5 по 11 августа в рамках специальной акции проекта «День без турникетов», приуроченной к Московской неделе интерьера и дизайна, свои двери для горожан откроют около 20 компаний — производители мебели и отделочных материалов, дизайнерские и архитектурные бюро.

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