Акция проекта «День без турникетов» будет посвящена интерьеру и дизайну

С 5 по 11 августа в рамках специальной акции проекта «День без турникетов», приуроченной к Московской неделе интерьера и дизайна, свои двери для горожан откроют около 20 компаний — производители мебели и отделочных материалов, дизайнерские и архитектурные бюро.