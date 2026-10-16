Главное в тезисах: Тезис 1: 22 сентября 2026 года в Нью-Йорке Дональд Трамп, Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен подписали бессрочное трехстороннее соглашение, заменившее договор 1951 года и закрепившее за США постоянный контроль над безопасностью Гренландии.
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