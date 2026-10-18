Отобранные лаборатории смогут получить до 30 рабочих мест ChatGPT Business на 12 месяцев и использовать ИИ для исследований в области биологии, медицинской химии и геномики OpenAI объявила об академической программе Rosalind Academic Plan, в рамках которой научные лаборатории смогут бесплатно пользоваться специализированной моделью GPT-Rosalind.
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