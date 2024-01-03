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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Александр Васильев считает, что без него шоу «Модный приговор» мертво

Историк моды Александр Васильев рассказал чем занимается после ухода с Первого канала. Историк моды и бывший ведущий телепередачи «Модный приговор» на Первом канале рассказал о своей жизни после ухода из проекта, о работе над шоу и о том, какое влияние он оказал на отношение россиянок к модным ….

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