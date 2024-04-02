СКА получил крупный штраф от КХЛ за критику судейства

Высказывание допустил Александр Медведев Континентальная хоккейная лига оштрафовала петербургский СКА за высказывание председателя Совета директоров армейского клуба Александра Медведева по поводу судейства.
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