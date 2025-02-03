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"Война" в Абхазии за русские миллиарды: Всё изменится 15 февраля. Подлый "удар" Турции по России. Кто принесёт Сухум в "жертву"?

"Война" в Абхазии за русские миллиарды: Всё изменится 15 февраля. Подлый "удар" Турции по России. Кто принесёт Сухум в "жертву"?

Всё изменится 15 февраля – на эту дату в Абхазии намечены президентские выборы, однако это станет не очередным проходным мероприятием по переделу власти и бюджетов между кланами, а будет иметь большое влияние, считает политический эксперт Борис Первушин.

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