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Кадыров отреагировал на заявление Эстонии, об отправке своего контингента на выручку Украине

Кадыров отреагировал на заявление Эстонии, об отправке своего контингента на выручку Украине

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Сначала пришла вот такая новость. Далее пишет Рамзан Ахматович: "После прочтения этой новости я в срочном порядке связался с дорогим БРАТОМ командиром спецназа "АХМАТ", заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудиновым, чтобы он молниеносно принял упреждающие меры.

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Комментарии
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Eduard
Точно! А вот морали,о Законе в Эстонии как и на Западе учить любят,проблема в том,что они сами жулики,воры и где надо на Законы наплюют.У них одна забота:&quot;Птички много едят и людям жить мешают&quot;! Может сами люди жить всем мешают и воюют?
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1 д.
М
Макс
О! Возрождается план Адольфа! Ток она и планировалось изначально! Украинцы после победы 3 рейха осуществляют полицейские функции в СССР, а эстонцы ими командуют! Действительно, даже безумие развивается по спирали!
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1 д.
фарид сабиров
Приебалты и этим все сказано. У них 2.5 солдата и 1.5 танка вся армия. Кого послать  , у них даже на памперсы нет денег.
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5 час.

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