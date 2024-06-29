Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Сначала пришла вот такая новость. Далее пишет Рамзан Ахматович: "После прочтения этой новости я в срочном порядке связался с дорогим БРАТОМ командиром спецназа "АХМАТ", заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудиновым, чтобы он молниеносно принял упреждающие меры.
Кадыров отреагировал на заявление Эстонии, об отправке своего контингента на выручку Украине
Комментарии
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Eduard
Точно! А вот морали,о Законе в Эстонии как и на Западе учить любят,проблема в том,что они сами жулики,воры и где надо на Законы наплюют.У них одна забота:"Птички много едят и людям жить мешают"! Может сами люди жить всем мешают и воюют?
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1 д.
М
Макс
О! Возрождается план Адольфа! Ток она и планировалось изначально! Украинцы после победы 3 рейха осуществляют полицейские функции в СССР, а эстонцы ими командуют! Действительно, даже безумие развивается по спирали!
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1 д.
фарид сабиров
Приебалты и этим все сказано. У них 2.5 солдата и 1.5 танка вся армия. Кого послать , у них даже на памперсы нет денег.
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5 час.
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