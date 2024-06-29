Eduard Точно! А вот морали,о Законе в Эстонии как и на Западе учить любят,проблема в том,что они сами жулики,воры и где надо на Законы наплюют.У них одна забота:"Птички много едят и людям жить мешают"! Может сами люди жить всем мешают и воюют?

М Макс О! Возрождается план Адольфа! Ток она и планировалось изначально! Украинцы после победы 3 рейха осуществляют полицейские функции в СССР, а эстонцы ими командуют! Действительно, даже безумие развивается по спирали!