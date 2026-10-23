Спутниковый снимок китайских самолетов ДРЛО KJ-3000 / © Vantor На спутниковых снимках, сделанных 5 октября и предоставленных компанией Vantor, видны три самолета KJ-3000 возле предприятия Xi’an Aircraft Company (XAC) в западной части комплекса Сиань-Яньлян.
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