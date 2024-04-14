Японская Rapidus открыла центр разработок в Калифорнии, чтобы привлекать клиен...

Японская Rapidus открыла центр разработок в Калифорнии, чтобы привлекать клиентов в СШАКонсорциум японских инвесторов пару лет назад основал контрактного производителя чипов Rapidus с целью появления на территории страны компании, способной выпускать передовые чипы.
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