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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ПАОК упустил победу над «Каллитеей» с последнего места на 90+1 – два ассиста у 40-летнего Вальбуэна. Чалов сыграл 64 минуты, Оздоев – полный матч

Команда Федора Чалова и Магомеда Оздоева дважды вела, но дважды позволила сравнять. На 91-й минуте окончательный счет французский защитник Николя Изима-Мирен.

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