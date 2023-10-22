Белоруссия в РПЛ — не фантастика! На Форуме «Россия — спортивная держава» анонсировали новые важные проекты

21 октября в Перми продолжил работу XI Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». Главной темой обсуждения в третий день работы в Перми Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» стало заявление министра спорта РФ Олега Матыцина о включение профессиональных команд из Белоруссии в российские лиги по практически всем командным видам спорта.