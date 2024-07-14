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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Турки Аль эш-Шейх: «Хочу увидеть бой Энниса и Кроуфорда как можно скорее»

«Я только что связался с Джароном Эннисом и Эдди Хирном, чтобы поздравить их с победой. Хочу увидеть бой Энниса против Теренса Кроуфорда в 70 кг как можно скорее», − написал в соцсетях босс Riyadh Season Турки Аль эш-Шейх.

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