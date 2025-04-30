Как помочь себе эффективноДлительный период жизни я ненавидела весну. Весь сознательный возраст пробуждение природы ассоциировалось у меня с незаслуженным наказанием… Вроде ни в чём не провинилась, а нужно регулярно терпеть необоснованные страдания в виде головной боли, «тумана» в сознании, бесконечной слизи из носа, кашля, отёка и полного комплекта симптомов аллергии, без надежды на быстрое улучшение…Источник фото — Pinterest А потом родился старший сын и я смекнула, что прошлые муки были сущей мелочью по сравнению с астмой и вагоном проблем (особенно прогрессирующих весной) у ребенка.