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В антикоррупционном комитете заинтересовались словами главы ХМАО о том, что все "в доле"

В антикоррупционном комитете заинтересовались словами главы ХМАО о том, что все "в доле"

В антикоррупционном комитете прокомментировали скандальное заявление губернатора ХМАО Натальи Комаровой, которая озвучила выгодную для чиновников схему с долгостроями.

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